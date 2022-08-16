В Запорожье призвали население перебираться на освобожденные территории

Как отметил член ВГА, «зима близко», но, например, в контролируемом киевскими властями городе Запорожье будет сорван отопительный сезон. Рогов пояснил, что в населенном пункте уже отключили централизованную подачу горячей воды, в то же время постоянно растут тарифы на коммунальные услуги, пишет РИА ФАН.

«Так что, если люди хотят, то могут смело эвакуироваться на освобожденные территории. Тут они точно будут в тепле, в безопасности и с горячей водой», — подчеркнул Рогов в беседе с РИА Новости.

Член ВГА Запорожской области добавил, что в регионе идет строительство газопровода, который позволит начать подачу газа из России, пишет Газета.ру.

