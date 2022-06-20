В Кремле заявили, что выборы в регионах в 2022 году состоятся
Выборы в российских регионах в текущем году состоятся, несмотря на специальную военную операцию РФ на Украине и санкции. Об этом заявил начальник Управления президента по обеспечению деятельности Государственного совета Александр Харичев.
«Среди политических экспертов была дискуссия относительно того, стоит ли проводить выборы в этом году, потому что идет специальная военная операция, идет экономическое давление на страну», — цитирует Харичева ТАСС.
Как отметил глава президентского управления, «избирать и быть избранными» — фундаментальное право россиян, и оно не должно быть нарушено, сообщает телеканал «360». В связи с этим было принято «однозначное» решение о том, что выборы в 2022 году «обязательно состоятся».
Единый день голосования в России запланирован на 11 сентября 2022 года, в стране пройдут избирательные кампании различного уровня, напоминает Ura.ru.
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