В Кремле заявили, что выборы в регионах в 2022 году состоятся

Выборы в российских регионах в текущем году состоятся, несмотря на специальную военную операцию РФ на Украине и санкции. Об этом заявил начальник Управления президента по обеспечению деятельности Государственного совета Александр Харичев.

ЦИК назвал регионы России, где в 2022 году пройдет онлайн-голосование

«Среди политических экспертов была дискуссия относительно того, стоит ли проводить выборы в этом году, потому что идет специальная военная операция, идет экономическое давление на страну», — цитирует Харичева ТАСС.

Как отметил глава президентского управления, «избирать и быть избранными» — фундаментальное право россиян, и оно не должно быть нарушено, сообщает телеканал «360». В связи с этим было принято «однозначное» решение о том, что выборы в 2022 году «обязательно состоятся».

Единый день голосования в России запланирован на 11 сентября 2022 года, в стране пройдут избирательные кампании различного уровня, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости//Ростислав Нетисов
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