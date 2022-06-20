В Кремле заявили, что выборы в регионах в 2022 году состоятся

«Среди политических экспертов была дискуссия относительно того, стоит ли проводить выборы в этом году, потому что идет специальная военная операция, идет экономическое давление на страну», — цитирует Харичева ТАСС.

Как отметил глава президентского управления, «избирать и быть избранными» — фундаментальное право россиян, и оно не должно быть нарушено, сообщает телеканал «360». В связи с этим было принято «однозначное» решение о том, что выборы в 2022 году «обязательно состоятся».

Единый день голосования в России запланирован на 11 сентября 2022 года, в стране пройдут избирательные кампании различного уровня, напоминает Ura.ru.