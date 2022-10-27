В Запорожье будут проверять телефоны на наличие подписок на проукраинские ресурсы

В официальном Telegram-канале местных властей говорится, что правоохранители начали выборочную предупредительную проверку мобильных телефонов граждан на предмет подписки на «пропагандистские ресурсы террористического киевского режима».

В сообщении отмечается, каждый из подобных каналов «призывает к шпионской и террористической деятельности против России» и воссоединившихся с ней территорий, а подписанные на них граждане «потенциально рассматриваются как пособники киевского режима – иностранные агенты».

«Каждый из таких ресурсов ведёт запугивание и дискредитацию учителей, врачей, работников культуры и коммунальных служб. Постоянно звучат призывы к расправе над теми, кто хочет мирной и спокойной жизни в России. По всем критериям это соответствует террористической и антироссийской деятельности», - подчеркнули в городской администрации.

Власти Бердянска указали, что в случае выявления факта подписки человек получает предупреждение, за неоднократное нарушение будет грозить штраф и даже уголовная ответственность.

Ранее президент России Владимир Путин ввёл военное положение на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, сообщает RT.

