Пушилин назвал закономерным введение военного положения в новых регионах

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что введение военного положения на новых территориях России является закономерным и своевременным.

Власти Херсона считают, что военное положение упростит решение боевых задач

Комментируя соответствующий указ президента РФ Владимира Путина он напомнил, что ДНР, а также Луганская народная республика, Херсонаская и Запорожская области, теперь являются субъектами России.

«Хочу отметить, что это особо никак не отразится на ограничении свобод наших граждан потому, что мы с вами живём в режиме военного положения уже на протяжении восьми с половиной лет, со всеми вытекающими последствиями», - добавил Пушилин.

Ранее Путин подписал указ о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ДНРСпецоперацияВоенное ПоложениеДенис Пушилин
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