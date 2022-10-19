Пушилин назвал закономерным введение военного положения в новых регионах
Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что введение военного положения на новых территориях России является закономерным и своевременным.
Комментируя соответствующий указ президента РФ Владимира Путина он напомнил, что ДНР, а также Луганская народная республика, Херсонаская и Запорожская области, теперь являются субъектами России.
«Хочу отметить, что это особо никак не отразится на ограничении свобод наших граждан потому, что мы с вами живём в режиме военного положения уже на протяжении восьми с половиной лет, со всеми вытекающими последствиями», - добавил Пушилин.
Ранее Путин подписал указ о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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