ВЦИОМ: Россия становится более привлекательной для студентов из-за рубежа

Лидером по популярности остается медицина. В 2026-м здравоохранение и медицинские науки выбрали 23% опрошенных, годом ранее — 27%. Выросла доля обучающихся по педагогическим направлениям — с 10% до 14%. В топ-5 также входят гуманитарные дисциплины, а также об обществе и инженерное дело.



Среди студентов из Южной Азии медицину изучают 79%, с Ближнего Востока и из Северной Африки — по 42%. Выходцы из СНГ чаще выбирают педагогику (22%) и общественные науки (17%), студенты из Африки южнее Сахары — общественные науки (23%) и инженерное дело (19%).



Для 72% учащихся из-за рубежа поступление в вуз стало первым опытом жизни в РФ. Главными трудностями первого года считаются климат и языковые пробелы (по 24%), тоска по дому (23%) и сложности в общении (19%). С адаптацией помогают друзья-земляки (28%), семья (22%), студенты-наставники (16%), администрация университета или общежития (15%), преподаватели и кураторы (по 12%). Доля тех, кто не сталкивался с проблемами за тот же период, выросла с 21% до 24%.



Плюс остаются позитивным эмоциональный фон: за последний учебный год студенты чаще всего испытывали радость (39%), уверенность (36%) и надежду (30%). Выросла доля тех, кто отмечал воодушевление (+5 п.п.), реже звучат тревога и грусть.



Большинство студентов учатся на русском (56%), еще 32% совмещают его с английским. Удобно заниматься на используемом языке 87% опрошенных. При этом доля тех, кому «совершенно комфортно», выросла с 55% до 58%. Подготовительные курсы при вузе прошли 66% участников, 55% оценили их как отличные или хорошие.



Преподавательские компетенции удовлетворили 87% студентов. Атмосферу в университетах считают безопасной 80%, дружелюбной — 77%, толерантной — 76%. Максимальные десять баллов за личный эмоциональный комфорт поставили 35% (+5 п.п. за год).



Ранее сообщали, что в РФ с целью учебы въехали свыше 200 тыс. иностранцев.

