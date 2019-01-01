В ЗАГСах по всей России произошел глобальный сбой
В России произошел глобальный сбой в работе компьютерной системы ЗАГС. Как отмечает ТАСС, не работает общероссийская электронная система, в которую заносятся данные о регистрации рождения, смертей и бракосочетаний.
Между тем, по информации региональных СМИ, сбои зафиксированы в Екатеринбурге и Новочеркасске, также о неполадках сообщили в Ульяновске, Ростове-на-Дону, Казани, Пермском крае и других регионах.
Как уточнили в ЗАГС, проблема появилась накануне и вскоре должна быть устранена.
Единый государственный реестр ЗАГСа был запущен в 2018 году. Владимиру Путину доложили о о начале его штатной работы в мае текущего года, отмечает телеканал «360».
Ранее НСН писала, что четверть россиян негативно относятся к сожительству, а около трети считают, что оно негативно влияет на семейную сферу и воспитание детей. Таковы результаты опроса Института социально-политических исследований РАН.
Отмечается, что доля молодых людей, считающих «совершенно недопустимым» совместную жизнь вне официального брака, увеличилась. В 2013 году этой точки зрения придерживался каждый пятый респондент.
При этом 27 процентов опрошенных считают внебрачный союз нормой, а 23 процента заявили о его положительном влиянии на семейную ситуацию в современной России.
Ранее в эфире НСН ведущая ток-шоу «Давай поженимся», всенародная сваха Роза Сябитова обратила внимание на то, что мужчины и женщины воспринимают сожительство по-разному, и из-за этого в России зашкаливает число холостяков.
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