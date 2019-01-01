В ЗАГСах по всей России произошел глобальный сбой

В России произошел глобальный сбой в работе компьютерной системы ЗАГС. Как отмечает ТАСС, не работает общероссийская электронная система, в которую заносятся данные о регистрации рождения, смертей и бракосочетаний.

Между тем, по информации региональных СМИ, сбои зафиксированы в Екатеринбурге и Новочеркасске, также о неполадках сообщили в Ульяновске, Ростове-на-Дону, Казани, Пермском крае и других регионах.

Как уточнили в ЗАГС, проблема появилась накануне и вскоре должна быть устранена.

Единый государственный реестр ЗАГСа был запущен в 2018 году. Владимиру Путину доложили о о начале его штатной работы в мае текущего года, отмечает телеканал «360».