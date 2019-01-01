Сябитова посоветовала родителям вмешиваться в личную жизнь детей

Исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показали, что 77% россиян считают официальную регистрацию брака обязательной, сообщает ТАСС. Данная точка зрения актуальна среди людей старше 60 лет. Еще 11% опрошенных, среди них молодежь 18-24 лет, поддерживают ее, однако не считают поход в ЗАГС обязательным для создания семьи.

В эфире НСН ведущая ток-шоу «Давай поженимся», всенародная сваха Роза Сябитова заявила, что для счастливого брака в личной жизни молодых должны принимать участие родители.

«Они должны участвовать в личной жизни своих детей, когда принимается решение о создании семьи. Она впоследствии вливается в общую семью. Соответственно родители должны принимать участие в этом» - считает она.