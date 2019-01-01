Сябитова посоветовала родителям вмешиваться в личную жизнь детей
В эфире НСН сваха рассказала, почему большинство россиян считают регистрацию брака обязательной.
Исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показали, что 77% россиян считают официальную регистрацию брака обязательной, сообщает ТАСС. Данная точка зрения актуальна среди людей старше 60 лет. Еще 11% опрошенных, среди них молодежь 18-24 лет, поддерживают ее, однако не считают поход в ЗАГС обязательным для создания семьи.
В эфире НСН ведущая ток-шоу «Давай поженимся», всенародная сваха Роза Сябитова заявила, что для счастливого брака в личной жизни молодых должны принимать участие родители.
«Они должны участвовать в личной жизни своих детей, когда принимается решение о создании семьи. Она впоследствии вливается в общую семью. Соответственно родители должны принимать участие в этом» - считает она.
Сваха также отметила важность штампа в паспорте, так как он, по ее мнению, является своеобразной «подушкой безопасности» и залогом крепкой семьи.
«Для молодых девушек – это подушка безопасности для ее будущего и будущего ее детей. Потому прочерк в графе отца – это головная боль для женщин и большая проблема для сыновей в будущем. Потому что сыновей должен воспитывать мужчина. Надо заключать брак. Если вы хотите прожить долго и счастливо, и чтобы дети были без психологических проблем, конечно, штамп нужно ставить» – подчеркнула сваха.
Ранее эксперты назвали регионы России, в которых чаще всего женятся люди. В тройку вошли Москва, Московская область и Санкт-Петербург, где в первом квартале 2019 года было зарегистрировано больше всего браков.
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