В Забайкалье запретили продажу алкоголя у воинских частей

Власти Забайкальского края запретили продавать алкоголя в городах и поселках с воинскими частями. Об этом говорится в постановлении правительства региона, которое приводит РИА Новости.

В документе отмечается, что запрет действует на период частичной мобилизации. Розничная продажа алкоголя запрещена, в частности, на территориях городского округа ЗАТО п. Горный, городского поселения «Борзинское», поселка Песчанка в пригороде Читы, а также на территориях муниципальных образований Забайкальского края в радиусе 300 метров от зданий военных комиссариатов.