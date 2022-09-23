В Забайкалье запретили продажу алкоголя у воинских частей
Власти Забайкальского края запретили продавать алкоголя в городах и поселках с воинскими частями. Об этом говорится в постановлении правительства региона, которое приводит РИА Новости.
В документе отмечается, что запрет действует на период частичной мобилизации. Розничная продажа алкоголя запрещена, в частности, на территориях городского округа ЗАТО п. Горный, городского поселения «Борзинское», поселка Песчанка в пригороде Читы, а также на территориях муниципальных образований Забайкальского края в радиусе 300 метров от зданий военных комиссариатов.
Уточняется, что исключение сделано для розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.
Ранее в Минздраве РФ рассказали о том, сколько людей в России страдают синдромом зависимости от алкоголя, включая алкогольные психозы.
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