В Забайкалье запретили продажу алкоголя у воинских частей

Власти Забайкальского края запретили продавать алкоголя в городах и поселках с воинскими частями. Об этом говорится в постановлении правительства региона, которое приводит РИА Новости.

В документе отмечается, что запрет действует на период частичной мобилизации. Розничная продажа алкоголя запрещена, в частности, на территориях городского округа ЗАТО п. Горный, городского поселения «Борзинское», поселка Песчанка в пригороде Читы, а также на территориях муниципальных образований Забайкальского края в радиусе 300 метров от зданий военных комиссариатов.

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Уточняется, что исключение сделано для розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

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ФОТО: Евгений Епанчинцев//РИА Новости
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