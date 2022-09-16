Гендиректор «Вкусно - и точка» исключил продажу пива в ресторанах сети
16 сентября 202216:00
Пиво не будут продавать в ресторанах сети «Вкусно — и точка». Об этом в интервью РБК заявил глава компании Олег Пароев.
Он подчеркнул, что эта позиция является принципиальной.
«Абсолютно точно нет», — заключил Пароев, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее ресторатор Антон Пинский и рэпер Тимати, купившие все активы сети кофеен Starbucks в России заявили, что после ребрендинга заведений алкоголя в меню не будет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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16 сентября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru