Гендиректор «Вкусно - и точка» исключил продажу пива в ресторанах сети

Он подчеркнул, что эта позиция является принципиальной.

«Абсолютно точно нет», — заключил Пароев, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее ресторатор Антон Пинский и рэпер Тимати, купившие все активы сети кофеен Starbucks в России заявили, что после ребрендинга заведений алкоголя в меню не будет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

