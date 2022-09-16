Гендиректор «Вкусно - и точка» исключил продажу пива в ресторанах сети

Пиво не будут продавать в ресторанах сети «Вкусно — и точка». Об этом в интервью РБК заявил глава компании Олег Пароев.

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Он подчеркнул, что эта позиция является принципиальной.

«Абсолютно точно нет», — заключил Пароев, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее ресторатор Антон Пинский и рэпер Тимати, купившие все активы сети кофеен Starbucks в России заявили, что после ребрендинга заведений алкоголя в меню не будет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПивоФастфудРесторан
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