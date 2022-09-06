В Минздраве назвали число россиян с алкогольной зависимостью

По его словам, это цифра «чрезвычайно большая», однако это существенно меньше, чем в 2008 году, и за период реализации активной антиалкогольной политики потребление алкоголя в стране сократилось более чем на 40%.

Салагай отметил, что с потреблением алкоголя связаны порядка 70% смертей от цирроза печени, 60% смертей от кардиомиопатии и почти половина смертей от панкреатита.

«Это не развлечение, это фактор риска, очень серьёзно ассоциированный со смертностью, в особенности в трудоспособном возрасте», - заключил он.

Ранее в Комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга заявили, что значительная часть летальных исходов в Северной столице связана с употреблением алкоголя, сообщают «Невские новости».

