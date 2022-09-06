В Минздраве назвали число россиян с алкогольной зависимостью
Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай заявил, что в 2021 году в России насчитывалось более 1 млн 190 тысяч человек с синдромом зависимости от алкоголя, включая алкогольные психозы, сообщает «Интерфакс».
По его словам, это цифра «чрезвычайно большая», однако это существенно меньше, чем в 2008 году, и за период реализации активной антиалкогольной политики потребление алкоголя в стране сократилось более чем на 40%.
Салагай отметил, что с потреблением алкоголя связаны порядка 70% смертей от цирроза печени, 60% смертей от кардиомиопатии и почти половина смертей от панкреатита.
«Это не развлечение, это фактор риска, очень серьёзно ассоциированный со смертностью, в особенности в трудоспособном возрасте», - заключил он.
Ранее в Комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга заявили, что значительная часть летальных исходов в Северной столице связана с употреблением алкоголя, сообщают «Невские новости».
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