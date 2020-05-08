В Ярославской области ношение маски станет обязательным требованием с 16 мая
В Ярославской области требование носить защитную маску в общественных местах станет обязательным с 16 мая. Об этом сообщили ТАСС со ссылкой на региональное правительство.
Таким образом, жителям области необходимо будет носить маски при походе в магазин или при нахождение в транспорте, в том числе в такси. Власти заявили, что доступность масок будет обеспечена.
Отмечается, что с 10 мая требование носить защитную маску будет носить рекомендательный характер.
Установленные ограничения из-за коронавируса в регионе продлили до 31 мая. По данным областного оперштаба, в области зафиксировано 993 случая заражения коронавирусом, из которых 11 закончились летальным исходом, еще 145 человек вылечились.
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