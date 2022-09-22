В Ярославле прощаются с Сергеем Пускепалисом

Траурная церемония прощания с заслуженным артистом России Сергеем Пускепалисом началась в Ярославле. Она проходит в ярославском театре драмы имени Федора Волкова, художественным руководителем которого актёр был последние три года. Как передаёт РИА Новости, черно-белые фото Пускепалиса повесили на фасадах театра вместо афиш, под ними люди устроили импровизированные мемориалы, возложив цветы. Полиция перекрыла центр города.

Прощание проходит в большом зрительном зале. На сцене установлен гроб Сергея Пускепалиса и его водителя Александра Синицына, который также погиб в автокатастрофе вместе с худруком театра. Рядом находятся близкие погибших и почетный караул.

Гражданская панихида продлится до 13:00, после чего в Казанском монастыре состоится отпевание погибших. Похоронят Пускепалиса 23 сентября в городе Железноводске Ставропольского края, где актёр провел детство и учился в школе.