В Ярославле прощаются с Сергеем Пускепалисом
Траурная церемония прощания с заслуженным артистом России Сергеем Пускепалисом началась в Ярославле. Она проходит в ярославском театре драмы имени Федора Волкова, художественным руководителем которого актёр был последние три года. Как передаёт РИА Новости, черно-белые фото Пускепалиса повесили на фасадах театра вместо афиш, под ними люди устроили импровизированные мемориалы, возложив цветы. Полиция перекрыла центр города.
Прощание проходит в большом зрительном зале. На сцене установлен гроб Сергея Пускепалиса и его водителя Александра Синицына, который также погиб в автокатастрофе вместе с худруком театра. Рядом находятся близкие погибших и почетный караул.
Гражданская панихида продлится до 13:00, после чего в Казанском монастыре состоится отпевание погибших. Похоронят Пускепалиса 23 сентября в городе Железноводске Ставропольского края, где актёр провел детство и учился в школе.
Смертельное ДТП произошло 20 сентября около 11.00 на трассе М8 «Холмогоры» в Ростовском районе Ярославской области. По данным следствия, автомобиль, в котором находился Пускепалис, выехал на полосу встречного движения, где по касательной задел грузовик и затем в лобовую врезался в фуру. Пускепалис и его водитель погибли, водитель фуры госпитализирован. По данным СМИ, худрук вёз на Донбасс гуманитарную помощь.
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