Pepsi отказалась спонсировать фестиваль Wireless из-за Канье Уэста
Компания Pepsi объявила об отказе спонсировать музыкальный фестиваль Wireless, который должен пройти в Лондоне 10—12 июля. Об этом сообщает RT.
Причиной отказа стало решение организаторов выбрать в качестве хедлайнера рэпера Канье Уэста. Ранее он подвергся резкой критике из-за антисемитских высказываний.
Выбор хедлайнера также раскритиковал премьер-министр Великобритании Кир Стармер, указавший, что «антисемитизм в любой форме отвратителен и с его проявлениями необходимо решительно бороться везде».
Ранее стриминговый сервис Twitch пожизненно забанил Уэст из-за его оскорбительных высказываний в адрес евреев и афроамериканцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
