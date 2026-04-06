В Венгрии потеряли надежду договориться с Киевом по «Дружбе»
Габор Штир заявил НСН, что Киев не прислушивается к европейским партнерам, поэтому никакого компромисса не будет.
США выгоден энергетический кризис в Европе, поэтому Вашингтон не будет давить на Украину даже после странного ЧП у «Турецкого потока», заявил НСН венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир.
Сербия, Венгрия, Турция и Россия договорились усилить защиту газопровода «Турецкий поток» после того, как сербские специалисты обнаружили рядом с ним взрывчатку, объявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто. Глава венгерского МИД предположил, что к попытке подрыва газопровода может быть причастна Украина. Штир отметил, что причастность Украины не доказана.
«Преждевременно упрекать Украину в том, что она участвует в этой ситуации. Это дело сербских спецслужб. Участие Украины в этом вписывается в картину, которая говорит о том, что Украина делает все, чтобы разрушать инфраструктуру между Европой и Россией. Но фактов нет. Пока есть какой-то «миграционный след», никто не может пока сказать, что это Украина», - подчеркнул он.
При этом он объяснил, почему Венгрия не рассчитывает на компромисс с Киевом.
«Что касается компромиссов, Украина не разрешает транзит через «Дружбу». Киев не прислушивается к европейским партнерам, поэтому никакого компромисса не будет. Украина хочет денег от ЕС, пока ждет для себя хороший вариант. Венгрия больше не может давить на какие-то болевые точки Украины. Средств у Венгрии больше нет, а США оказывать давление на Украину не будут. Америке выгоден такой энергетический кризис в Европе. Европа в глубоком энергетическом кризисе. Надо делать что-то для снятия санкций против России в энергетической сфере. Самое главное – обеспечить энергетическую безопасность Европы», - добавил он.
Ранее президент Сербии Александр Вучич на фоне инцидента с газопроводом заверил, что страна будет безжалостно разбираться с теми, кто станет угрожать ее важной инфраструктуре. По словам сербского главы, очевидно, что геополитические игры не оставят страну в покое.
