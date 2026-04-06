Путин поручил улучшить запись к врачу через «Госуслуги»
Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания с правительством. Об этом сообщает RT.
В частности, глава государства поручил улучшить запись к врачу через портал «Госуслуги». При отсутствии свободных временных интервалов следует предусмотреть отложенную запись, а также обеспечить возможность приёма граждан в альтернативных медучреждениях.
Кроме того, кабмину и исполнительным органам субъектов страны дано поручение обеспечить транспортную доступность объектов здравоохранения. В первую очередь речь идёт о малых городах и сельской местности.
Ранее Путин поручил расширить кредитные каникулы для участников СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
