Путин поручил улучшить запись к врачу через «Госуслуги»

Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания с правительством. Об этом сообщает RT.

В частности, глава государства поручил улучшить запись к врачу через портал «Госуслуги». При отсутствии свободных временных интервалов следует предусмотреть отложенную запись, а также обеспечить возможность приёма граждан в альтернативных медучреждениях.

Кроме того, кабмину и исполнительным органам субъектов страны дано поручение обеспечить транспортную доступность объектов здравоохранения. В первую очередь речь идёт о малых городах и сельской местности.

Ранее Путин поручил расширить кредитные каникулы для участников СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
