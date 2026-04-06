Также она напомнила о том, что юридически Иран ничего не нарушает, блокируя пролив в военное время.

«Сейчас в Иране очень серьезно рассматривают введение правового режима на регулирование Ормузского пролива. Там уже в первом чтении парламента одобрили законопроект о введении платы на транзит судов. Плюс, если смотреть с юридической точки зрения, в соответствии с конвенцией ООН о судоходстве через проливы в мирное время должен осуществляться беспрепятственный проход судов, а вот в военное время они имеют право даже по этой конвенции ограничивать там судоходство. В частности, судоходство тех, кто на них нападает. Так что Иран ничего противозаконного не делает до тех пор, пока продолжается война», - рассказала она.

Напомним, что Иран не является полноправным участником Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, как и США. Иранский парламент просто не ратифицировал Конвенцию. В соответствии с иранским законом 1993 года о морских пространствах в Персидском заливе и Оманском море, участок Ормузского пролива относится к территориальным водам страны. В связи с этим на него распространяется режим мирного прохода, пояснил заместитель председателя СФ Константин Косачев в беседе с ТАСС. Поскольку в Ормузском проливе действует право мирного, а не транзитного прохода, то Иран может перекрыть морской путь в случае военной угрозы.

Ранее замглавы администрации иранского президента заявил, что Исламская республика ждёт от США и Израиля компенсаций через транзитные сборы, и только после этого можно будет говорить об открытии Ормузского пролива, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».








