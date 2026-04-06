«Трамп в тупике»: Почему Иран не разблокирует Ормузский пролив после угроз
Евдокия Добрева заявила НСН, что юридически Иран ничего не нарушает, перекрывая пролив в военное время.
Иран не пойдет на деблокировку Ормузского пролива, так как он является их основным рычагом воздействия на США. Об этом НСН рассказала младший научный сотрудник «Центра ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН Евдокия Добрева.
Глава США Дональд Трамп сдвинул крайний срок для Тегерана по заключению сделки дополнительно на 24 часа, пишет Axios. Так журналист издания прокомментировал публикацию Трампа, где значилась дата и время: «Вторник, 20:00 по времени Восточного побережья США (03:00 мск 8 апреля. - Прим. НСН)». Также Трамп опубликовал эмоциональный пост с нецензурной бранью, в котором пообещал Ирану во вторник «жизнь в аду», «День электростанций» и «День мостов», если тот не откроет Ормузский пролив. Добрева отметила, что Трамп в тупике.
«Это тупик, потому что Ормузский пролив - это по сути единственный инструмент влияния на ситуацию, в том числе и внутри США за счет цен на энергоносители и, возможно, перспективы повышения цен на топливо в США. Это единственный рычаг влияния Ирана, помимо военного ущерба, который он наносит США. Поэтому, мне кажется, вряд ли они пойдут на такое. Сейчас любые идеи, озвучиваемые о переговорах, сразу расцениваются как такая капитуляция, и это мнение очень непопулярное. Политики потом быстро возвращаются в правильное русло», - рассказала она.
Также она напомнила о том, что юридически Иран ничего не нарушает, блокируя пролив в военное время.
«Сейчас в Иране очень серьезно рассматривают введение правового режима на регулирование Ормузского пролива. Там уже в первом чтении парламента одобрили законопроект о введении платы на транзит судов. Плюс, если смотреть с юридической точки зрения, в соответствии с конвенцией ООН о судоходстве через проливы в мирное время должен осуществляться беспрепятственный проход судов, а вот в военное время они имеют право даже по этой конвенции ограничивать там судоходство. В частности, судоходство тех, кто на них нападает. Так что Иран ничего противозаконного не делает до тех пор, пока продолжается война», - рассказала она.
Напомним, что Иран не является полноправным участником Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, как и США. Иранский парламент просто не ратифицировал Конвенцию. В соответствии с иранским законом 1993 года о морских пространствах в Персидском заливе и Оманском море, участок Ормузского пролива относится к территориальным водам страны. В связи с этим на него распространяется режим мирного прохода, пояснил заместитель председателя СФ Константин Косачев в беседе с ТАСС. Поскольку в Ормузском проливе действует право мирного, а не транзитного прохода, то Иран может перекрыть морской путь в случае военной угрозы.
Ранее замглавы администрации иранского президента заявил, что Исламская республика ждёт от США и Израиля компенсаций через транзитные сборы, и только после этого можно будет говорить об открытии Ормузского пролива, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- «Ирония и мечты»: Заявления о 6G в России сравнили с шуткой из интернета
- Путин поручил провести 7 апреля совещание в связи с наводнением в Дагестане
- «Изображает свободу»: Свинцов призвал не обольщаться словами Дурова о Telegram
- Бывший курский губернатор Смирнов получил 14 лет колонии за взятки
- В России назвали неизбежной идентификацию самокатчиков через «Госуслуги»
- Смелость вместо хулиганства: Чем «Мой папа – медведь» впечатлит зрителей США и Канады
- Все шахтеры эвакуированы из шахты «Белореченская» в ЛНР
- В Венгрии потеряли надежду договориться с Киевом по «Дружбе»
- «Трамп в тупике»: Почему Иран не разблокирует Ормузский пролив после угроз
- Pepsi отказалась спонсировать фестиваль Wireless из-за Канье Уэста