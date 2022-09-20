Путин выразил соболезнования в связи с гибелью актёра Пускепалиса

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибшего в ДТП художественного руководителя Российского государственного академического театра драмы имени Волкова Сергея Пускепалиса, сообщает пресс-служба Кремля.

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В телеграмме, которая адресована также коллективу театра, говорится, что актёр «всегда оставался честным и перед людьми, и перед самим собой».

«И в жизни, и в творчестве Сергей Пускепалис сохранял верность высоким нравственным, духовным ценностям, идеалам патриотизма и справедливости, поступал так, как велело сердце: помогал людям, поддерживал наших соотечественников, в трудные времена испытаний был рядом с жителями Донбасса», – отметил глава государства.

Сергей Пускепалис погиб в ДТП в Ярославской области 20 сентября, ему было 56 лет, сообщает RT.

Актёр ехал в автомобиле Ford Transit, который, вместе с гуманитарным грузом, планировал передать тем, кто отправляется на Донбасс. На 201 км автодороги М-8 «Холмогоры» иномарка столкнулась с грузовиком, Пускепалис и водитель Ford Transit погибли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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