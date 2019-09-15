В Японии выступление с терменвоксами внесено в Книгу рекордов Гиннесса

В книгу рекордов Гиннесса включено выступление в Японии 289 человек, играющих на матрёминах, современных аналогах терменвокса, модифицированных под матрешку. Об этом, сообщили РИА Новости со ссылкой на руководителя японской школы игры на матрёминах – терменвоксах Масами Такэути.

Масами Такэути также подчеркнул важность события для россиян. Японец напомнил, что изобретателем инструмента, извлекать звук из которого можно только движениями в воздухе, без прямого прикосновения, являлся советский и российский изобретатель, музыкант и физик Лев Термен. Его родственники также приняли участие в концерте-рекордсмене.

«В субботу в концертном зале KIITO в Кобе ансамбль из 289 человек выступил на матреминах и попал в книгу рекордов Гиннесса. Это мероприятие было приурочено к 100-летию со дня изобретения Термена. Приятно отметить, что из России приехали 4 человека, среди них дочь Термена, его внук и правнук», - сообщил Такэути.

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