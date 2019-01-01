Российские путешественники поддержали Федора Конюхова

Российский путешественник Федор Конюхов стaл первым в мире человеком, который в одиночку пересек южную чaсть Тихого океaнa. Он нaчaл свой путь из Новой Зелaндии и добрaлся до Чили нa весельной лодке. Нa это путешествие у него ушло 154 дня. С мировым рекордом россиянина поздравил президент страны Владимир Путин.

Телеведущий и путешественник Тимофей Баженов в интервью НСН назвал Федора Конюхова великим человеком и рассказал, что ему помогло установить рекорд.

«Федор Конюхов, пожалуй, самый интересный путешественник из ныне живущих. В социальных сетях много завистников, которые пишут глупости о путешествиях Конюхова. На самом деле он – великий человек, путешественник, который несет знамя естествоиспытательства, знамя России через весь мир.

Я каждый день думал о нем, как он там, в волнах. Конюхов победил. И это прекрасный повод для гордости. Я считаю, что совершить такой подвиг мог только человек кс крепкой верой в бога в душе», - отметил Баженов.

Известный путешественник Матвей Шпаро в эфире НСН отметил, что жителям страны важно знать о свершениях путешественников.

«Считаю, людям нужно знать о таких хороших событиях. Если наши соотечественники совершают позитивные нестандартные поступки, об этом, конечно, нужно рассказывать и помнить! Путешествие – это всегда позитивное событие, не важно, пересечение ли это Тихого океана, покорение Антарктиды или поход в лес. Замечательно, что у нас уделяют внимание путешественникам! Супер!», - заявил Шпаро, отметив, что речь идет в подобных случаях не об одном человеке, а о его команде.

Ранее знаменитый российский путешественник Федор Конюхов рассказал НСН о подготовке к погружению на дно самого глубокого на Земле Марианского желоба в Тихом океане.

