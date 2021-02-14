В Японии создали новый метод борьбы с облысением

Ученые из Исследовательского института Riken в Японии предлагают новый метод борьбы с облысением, сообщает портал EurekAlert.

Ученые назвали доступное средство против облысения

Они смогли выяснить, что волосы быстро растут при условии сочетания одного типа коллагена с определенной средой. Специалисты культивировали волосяные фолликулы из стволовых клеток усов и шерсти мышей. Чтобы создать «рецепта роста» исследователи тестировали 220 различных комбинаций.

«Наша технология устанавливает метод для эффективной регенерации волосяных фолликулов и может помогать людям уже в ближайшем будущем», — цитирует РИА Новости Такаши Цудзи, участвовавшего в исследовании.

Ранее диетолог Райан Раман назвал продукты, регулярное употребление которых способно замедлить выпадение волос. В их числе авокадо, богатое витамином Е, и батат.

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ФОТО: pixabay.com
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