В Японии создали новый метод борьбы с облысением

Они смогли выяснить, что волосы быстро растут при условии сочетания одного типа коллагена с определенной средой. Специалисты культивировали волосяные фолликулы из стволовых клеток усов и шерсти мышей. Чтобы создать «рецепта роста» исследователи тестировали 220 различных комбинаций.

«Наша технология устанавливает метод для эффективной регенерации волосяных фолликулов и может помогать людям уже в ближайшем будущем», — цитирует РИА Новости Такаши Цудзи, участвовавшего в исследовании.

Ранее диетолог Райан Раман назвал продукты, регулярное употребление которых способно замедлить выпадение волос. В их числе авокадо, богатое витамином Е, и батат.

