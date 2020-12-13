Ученые назвали доступное средство против облысения
Экстракт красного клевера укрепляет волосы и улучшает их структуру. Об этом сообщает Express cо ссылкой на исследование британских ученых.
Из числа 30 мужчин с облысением при примочках пятипроцентным экстрактом красного клевера у 13 процентов добровольцев отмечен рост волос и 29-процентное снижение цикла их выпадения.
По отзывам 109 женщин в периоде постменопаузы после применения экстракта красного клевера в течение 90 дней структура и внешний вид их волос стали значительно лучше, что определялось визуально и тактильно.
Ученые рекомендуют несмотря на очевидный положительный эффект проконсультироваться с трихологом перед применением средства.
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