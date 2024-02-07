В Японии предположили, что застрявшие во льдах косатки спаслись

По словам собеседника агентства, власти осмотрели место происшествия и выяснили, что косаток там нет, при этом дрейфующие льды ослабли и расступились.

«Боюсь выдавать желаемое за действительное, но велика вероятность того, что косатки смогли благополучно выбраться. Сохраняется, конечно, опасность того, что они могут угодить в новую ловушку в другом месте», — указал представитель муниципалитета Раусу.

Ранее посольство РФ в Японии предложило конкретные шаги по спасению животных, российская сторона направила предложения Токио. Как отмечал генсек японского правительства Есимаса Хаяси, страна находится в контакте с Россией в связи с ситуацией, пишет Ura.ru.

Накануне СМИ сообщили, что стая из 16-17 косаток оказалась заблокированной во льдах на севере Японии. Животные, пытаясь выбраться, погружались в воду и всплывали на поверхность, однако позже полностью скрылись, что могло подтвердить их гибель. Японская сторона заявила о невозможности спасения косаток, отмечает телеканал «360». Власти Раусу призывали ждать, пока дрейфующий лед растает.

