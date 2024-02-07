В Японии предположили, что застрявшие во льдах косатки спаслись
Застрявшая во льдах у побережья Раусу на острове Хоккайдо в Японии стая косаток, предположительно, спаслась. Об этом заявил представитель муниципалитета города в беседе с ТАСС.
По словам собеседника агентства, власти осмотрели место происшествия и выяснили, что косаток там нет, при этом дрейфующие льды ослабли и расступились.
«Боюсь выдавать желаемое за действительное, но велика вероятность того, что косатки смогли благополучно выбраться. Сохраняется, конечно, опасность того, что они могут угодить в новую ловушку в другом месте», — указал представитель муниципалитета Раусу.
Ранее посольство РФ в Японии предложило конкретные шаги по спасению животных, российская сторона направила предложения Токио. Как отмечал генсек японского правительства Есимаса Хаяси, страна находится в контакте с Россией в связи с ситуацией, пишет Ura.ru.
Накануне СМИ сообщили, что стая из 16-17 косаток оказалась заблокированной во льдах на севере Японии. Животные, пытаясь выбраться, погружались в воду и всплывали на поверхность, однако позже полностью скрылись, что могло подтвердить их гибель. Японская сторона заявила о невозможности спасения косаток, отмечает телеканал «360». Власти Раусу призывали ждать, пока дрейфующий лед растает.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Японии предположили, что застрявшие во льдах косатки спаслись
- СМИ: Крупнейший банк КНР прекратил расчеты с Россией
- Сокамерницами Блиновской оказались кандидат и доктор наук
- В Конгрессе США проголосовали против законопроекта о помощи Израилю без Украины
- Небензя: Россия начала СВО, чтобы закончить войну Украины против народа Донбасса
- Маск призвал арестовать тех, кто угрожает Карлсону
- На Украине связали возможную отставку Залужного со стагнацией ВСУ на фронте
- Стало известно о готовящемся визите Путина в КНДР
- Такер Карлсон восхитился архитектурой Москвы и захотел в Сибирь
- Небензя: США являются соучастником удара ВСУ по Лисичанску
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru