«Счет идет на часы»: В России призвали спасти косаток, застрявших во льдах Японии

Волонтеры обратились к японским властям и запустили в соцсетях хештег #saveorca. Зоозащитники просят японскую сторону допустить российских спасателей в пролив Немуро, чтобы вызволить более 15 животных из ледяного плена.

По словам экологических волонтеров, Япония не предпринимает никаких усилий для спасения косаток, которые могут умереть от нехватки жажды. Эти животные не могут долго находиться в плену, так как они получают воду из своей добычи.

Сегодня канал NHK показал шокирующие кадры, на которых косатки пытаются вырваться из окружения льдин. Дело происходит у побережья Раусу на востоке Хоккайдо. Власти города заявили, что спасательные операции невозможны, поэтому остается лишь «ждать, пока растает дрейфующий лед, и они смогут спастись». По словам очевидцев, в группе есть как минимум один детеныш, который уже на грани гибели и совсем выбился из сил, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Чиновники рассказали, что аналогичный инцидент произошел в 2005 году, когда другая группа косаток была поймана дрейфующими льдами у того же побережья. Большинство из них тогда не выжило.

Океанолог, эксперт из МГУ Сергей Мухаметов сказал РИА Новости, что животных можно спасти, если создать полынью с помощью судна, но на это мало времени. По его словам, в район нужно отправить судно ледового класса, оно прикроет место от ветра, а под бортом сразу образуется спасительная полынья.

