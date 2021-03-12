В январе смертность в столице увеличилась на 33% в сравнении с прошлым годом
В Москве в январе 2021 года зафиксировали 16,3 тысячи смертей, что на 33% больше прошлогодних показателей за аналогичный период. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на департамент здравоохранения Москвы.
Депздрав отмечает, что превышение смертности в январе составило 5 434 случаев. В феврале избыточная смертность составила 2 677 случаев, или 21% в сравнении с февралем 2020 года.
В сообщении также указано, что коронавирус в качестве основной причины смерти выступил в 5 588 случаях в январе. Летальность заболевания в качестве основного заболевания составила 2,57%. При этом, если в статистику добавить все случаи заражения COVID-19, то коэффициент летальности увеличивается до 3,83%.
В департаменте добавили, что последствия заражения коронавирусной инфекцией стали причиной почти всей избыточной смертности в первые два месяца 2021 года. При этом специалисты уточнили, что показатели смертности увеличиваются позже пиков заболеваемости, которые были зафиксированы в ноябре и декабре прошлого года.
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