В «Яндексе» заявили о мошеннических звонках от якобы сотрудников сервиса
20 апреля 202305:29
«Яндекс» заявил, что участились звонки от телефонных мошенников, которые представляются сотрудниками сервиса «Яндекс. Инвестиции», говорится в сообщении на сайте компании.
Он был закрыт в 2022 году. Злоумышленники предлагают заниматься «выгодной инвестиционной деятельностью», убеждая россиян, что схема заработка исходит от «Яндекса». Компания указывает, что не оказывает брокерских и инвестиционных услуг.
Ранее жительница Иркутской области покончила с собой после обмана аферистов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru