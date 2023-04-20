В «Яндексе» заявили о мошеннических звонках от якобы сотрудников сервиса

«Яндекс» заявил, что участились звонки от телефонных мошенников, которые представляются сотрудниками сервиса «Яндекс. Инвестиции», говорится в сообщении на сайте компании.

Назван способ защититься от мошенничества с QR-кодом

Он был закрыт в 2022 году. Злоумышленники предлагают заниматься «выгодной инвестиционной деятельностью», убеждая россиян, что схема заработка исходит от «Яндекса». Компания указывает, что не оказывает брокерских и инвестиционных услуг.

Ранее жительница Иркутской области покончила с собой после обмана аферистов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Яндекс
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