Назван способ защититься от мошенничества с QR-кодом

Эксперт подчеркнул, что ни в коем случае нельзя передавать QR-коды третьим лицам. По его словам, это самый рабочий метод защиты своих сбережений.

Муртазин рассказал, что новая схема мошенничества стала встречаться все чаще: людям звонят от имени сотрудников банка и сообщают, что им поступил запрос на снятие средств. Чтобы отменить такой запрет, по словам злоумышленников, нужно прислать им QR-код. Как только он оказывается в руках мошенников, те просто списывают деньги со счета пострадавшего.

Ранее «Радиоточка НСН» сообщала, что банковские мошенники начали использовать уже обманутых ими россиян: они обзванивают жертв под видом сотрудников госбезопасности и предлагают поучаствовать в поиске преступников за ежемесячный доход.

