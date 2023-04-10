Назван способ защититься от мошенничества с QR-кодом
Чтобы защитить себя от мошенничества, связанного с QR-кодами, нужно быть бдительнее, сказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин «Вечерней Москве».
Эксперт подчеркнул, что ни в коем случае нельзя передавать QR-коды третьим лицам. По его словам, это самый рабочий метод защиты своих сбережений.
Муртазин рассказал, что новая схема мошенничества стала встречаться все чаще: людям звонят от имени сотрудников банка и сообщают, что им поступил запрос на снятие средств. Чтобы отменить такой запрет, по словам злоумышленников, нужно прислать им QR-код. Как только он оказывается в руках мошенников, те просто списывают деньги со счета пострадавшего.
Ранее «Радиоточка НСН» сообщала, что банковские мошенники начали использовать уже обманутых ими россиян: они обзванивают жертв под видом сотрудников госбезопасности и предлагают поучаствовать в поиске преступников за ежемесячный доход.
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