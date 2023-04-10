Жительница Иркутской области покончила с собой после обмана аферистов

Отмечается, что мошенники получили 960 тысяч рублей обманным путем при покупке квартиры. Россиянка вместе с супругом взяла кредит на эту сумму и оформила договор через посредницу, впоследствии скрывшуюся вместе с деньгами.

Позже муж женщины скончался. В попытке забыть случившееся она оформила брак с новым избранником. Россиянка совершила самоубийство при подготовке ко дню рождения дочери нового супруга.

Ранее эксперт в области информационной безопасности Александр Власов заявил, что в телефонных переговорах с аферистами не следует использовать такие слова, как «да», «нет» и «я», поскольку мошенники могут использовать голос жертвы в своих целях. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

