Жительница Иркутской области покончила с собой после обмана аферистов
Жительница Железногорска-Илимского (Иркутская область) покончила с собой после того, как ее обманули аферисты. Об этом сообщил Telegram-канал Babr Mash.
Отмечается, что мошенники получили 960 тысяч рублей обманным путем при покупке квартиры. Россиянка вместе с супругом взяла кредит на эту сумму и оформила договор через посредницу, впоследствии скрывшуюся вместе с деньгами.
Позже муж женщины скончался. В попытке забыть случившееся она оформила брак с новым избранником. Россиянка совершила самоубийство при подготовке ко дню рождения дочери нового супруга.
Ранее эксперт в области информационной безопасности Александр Власов заявил, что в телефонных переговорах с аферистами не следует использовать такие слова, как «да», «нет» и «я», поскольку мошенники могут использовать голос жертвы в своих целях. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru