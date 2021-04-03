В «Яндексе» и Mail.ru Group оправдались за утечку данных через российский софт

Представители компаний «Яндекс» и Mail.ru Group заверили, что персональным данным пользователей, которые поступают на внешние трекеры приложений, утечка не грозит. Это объясняется тем, что аккумулируется техническая обезличенная информация, сообщает Lenta.ru на имеющиеся в распоряжении редакции сведения компаний.

Эксперты заподозрили предустановленный российский софт в сливе данных пользователей

Таким образом в компаниях отреагировали на сведения организации «Информационная культура» о сливе данных россиян за границу через предустановленные приложения.

Директор по данным «Яндекса» Иван Черевко заявил об отсутствии доступа у трекеров к пользовательским данным или их поведению. А использование внешних технических инструментов объяснил технической работой по выявлению ошибок, сбоев и уязвимостей внутри сервиса.

Сообщается, что иностранные трекеры, которые собирают сведения о пользователях, существуют во всех приложениях, за исключением платежной системы «Мир». Соответственно, информация может оказаться в Google, Microsoft, Facebook, Huawei и Yahoo.

Руководитель по корпоративным коммуникациям Mail.ru Group Сергей Лучин заявил, что все трекеры собирают лишь техническую обезличенную информацию. По его словам, собранные объемы данных значительно меньше тех, что аккумулируют мобильные операционные системы.

«Мы стараемся использовать только необходимое для корректной работы приложений количество внешних трекеров», – отметил Лучин.

Ранее в Министерстве цифрового развития России исключили утечку данных россиян, которые пользуются предустановленными в компьютеры и гаджеты отечественными приложениями. Ведомство подтверждает безопасность софта, который предустанавливают с 1 апреля на соответствующую технику.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Яндекс
ТЕГИ:БезопасностьРоссиянеМобильное ПриложениеГаджеты
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры