В «Яндексе» и Mail.ru Group оправдались за утечку данных через российский софт

Таким образом в компаниях отреагировали на сведения организации «Информационная культура» о сливе данных россиян за границу через предустановленные приложения.

Директор по данным «Яндекса» Иван Черевко заявил об отсутствии доступа у трекеров к пользовательским данным или их поведению. А использование внешних технических инструментов объяснил технической работой по выявлению ошибок, сбоев и уязвимостей внутри сервиса.

Сообщается, что иностранные трекеры, которые собирают сведения о пользователях, существуют во всех приложениях, за исключением платежной системы «Мир». Соответственно, информация может оказаться в Google, Microsoft, Facebook, Huawei и Yahoo.

Руководитель по корпоративным коммуникациям Mail.ru Group Сергей Лучин заявил, что все трекеры собирают лишь техническую обезличенную информацию. По его словам, собранные объемы данных значительно меньше тех, что аккумулируют мобильные операционные системы.

«Мы стараемся использовать только необходимое для корректной работы приложений количество внешних трекеров», – отметил Лучин.

Ранее в Министерстве цифрового развития России исключили утечку данных россиян, которые пользуются предустановленными в компьютеры и гаджеты отечественными приложениями. Ведомство подтверждает безопасность софта, который предустанавливают с 1 апреля на соответствующую технику.

