Эксперты заподозрили предустановленный российский софт в сливе данных пользователей
Обязательные к установке российские приложения для смартфонов и планшетов могут отправлять данные пользователей за границу. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на выводы АНО «Информационная культура».
Как выяснили эксперты, во всех коммерческих приложениях содержатся скрытые программы, собирающие информацию о пользователях. Впоследствии эти данные могут быть переданы производителям устройств или IT-корпорациям для настройки рекламы.
Российские сервисы, обязательные для установки, имеют встроенные аналитические механизмы различных компаний, в частности, Google AdMob и Facebook Ads. Механизмы слежки не обнаружены лишь в приложении платежной системы «Мир».
В России 1 апреля вступил в силу закон, требующий предустановки на продающиеся в стране смартфоны и планшеты 16 групп российских программ, среди которых приложения Mail.ru Group, «Яндекса», «Лаборатории Касперского», сервис «Госуслуги». Отечественное программное обеспечение должно быть установлено на устройствах, произведенных с начала текущего года.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+8 792 / сут.
Умерли
99 633+400 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+9 832 / сут.
- Правительство РФ утвердило программу развития Арктики
- В РПЦ рассказали о заболеваемости COVID-19 среди священнослужителей
- В ЛНР сообщили о шести обстрелах со стороны украинских силовиков
- Эксперты заподозрили предустановленный российский софт в сливе данных пользователей
- Президент Аргентины заразился коронавирусом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru