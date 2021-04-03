Эксперты заподозрили предустановленный российский софт в сливе данных пользователей

Обязательные к установке российские приложения для смартфонов и планшетов могут отправлять данные пользователей за границу. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на выводы АНО «Информационная культура».

Как выяснили эксперты, во всех коммерческих приложениях содержатся скрытые программы, собирающие информацию о пользователях. Впоследствии эти данные могут быть переданы производителям устройств или IT-корпорациям для настройки рекламы.

Российские сервисы, обязательные для установки, имеют встроенные аналитические механизмы различных компаний, в частности, Google AdMob и Facebook Ads. Механизмы слежки не обнаружены лишь в приложении платежной системы «Мир».

В России 1 апреля вступил в силу закон, требующий предустановки на продающиеся в стране смартфоны и планшеты 16 групп российских программ, среди которых приложения Mail.ru Group, «Яндекса», «Лаборатории Касперского», сервис «Госуслуги». Отечественное программное обеспечение должно быть установлено на устройствах, произведенных с начала текущего года.

