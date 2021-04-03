В Минцифры отреагировали на обвинения в передаче данных россиян с предустановленного софта
В Министерстве цифрового развития России исключили утечку данных россиян, которые пользуются предустановленными в компьютеры и гаджеты отечественными приложениями. Ведомство подтверждает безопасность софта, который предустанавливают с 1 апреля на соответствующую технику.
«Минцифры России уточняет, что на технику (смартфоны, планшеты, Smart TV), которая произведена после 1 апреля 2021 года, предустанавливаются стандартные версии приложений, которыми уже пользуются десятки миллионов россиян», — цитирует ведомство RT.
По данным представителей Минцифры, «приложения передают внешним сервисам исключительно технические обезличенные данные пользователя, необходимые для таргетирования рекламы».
В ведомстве напомнили, что предустанавливаемым софтом уже пользуют миллионы человек, каждый из которых может ознакомиться с пользовательским соглашением об использовании ПО.
Ранее в издании «Коммерсантъ» появилась информация со ссылкой на исследование АНО «Информационная культура», что обязательные к установке российские приложения для смартфонов и планшетов могут отправлять данные пользователей за границу.
Напомним, с 1 апреля в России начал действовать закон о предустановке российских программ на смартфонах, планшетах, ноутбуках, персональных компьютерах и телевизорах с функцией Smart TV.
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