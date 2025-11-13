В Ялте задержали мужчину, запустившего дрон у охраняемого объекта

В Большой Ялте сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который управлял квадрокоптером в непосредственной близости от охраняемого объекта. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.

По информации пресс-службы, наряд вневедомственной охраны, патрулировавший территорию, заметил летевший на малой высоте VGI-дрон, отмечает RT.

При осмотре прилегающей местности росгвардейцы обнаружили оператора: он управлял квадрокоптером с функцией видеосъемки рядом с припаркованным автомобилем.

Нарушителя передали полиции. Обстоятельства происшествия выясняются, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Евгений Разумный
