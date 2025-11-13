В Ялте задержали мужчину, запустившего дрон у охраняемого объекта
В Большой Ялте сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который управлял квадрокоптером в непосредственной близости от охраняемого объекта. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.
По информации пресс-службы, наряд вневедомственной охраны, патрулировавший территорию, заметил летевший на малой высоте VGI-дрон, отмечает RT.
При осмотре прилегающей местности росгвардейцы обнаружили оператора: он управлял квадрокоптером с функцией видеосъемки рядом с припаркованным автомобилем.
Нарушителя передали полиции. Обстоятельства происшествия выясняются, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Ялте задержали мужчину, запустившего дрон у охраняемого объекта
- СМИ: Трампу представили варианты военной операции в Венесуэле
- Том Фелтон вернулся к роли Малфоя на бродвейской сцене
- Милонов предложил запретить короткие видео из-за их вреда для здоровья
- Сокращение пособий в Германии затронет около 84 тысяч украинцев
- Десять населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам дронов ВСУ
- И угонять можно? В каких случаях водителям отменят штрафы за нарушения
- В Карелии при учебном полете разбился Су-30
- Самолет, в котором мог лететь глава МАГАТЭ, приземлился в Калининграде
- Минск выразил готовность помочь восстановить пострадавшие районы Курской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru