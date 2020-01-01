Россияне начнут по-новому обращаться с животными

Любители диких животных отныне не смогут содержать их в домашних условиях. У нарушителей звери будут конфискованы и выпущены в естественную среду обитания.

С 2020 года ответственность владельцев приютов для животных аналогична ответственности хозяев питомцев. Отмечается, что умерщвлять животных в приютах без соответствующего указания ветеринара запрещено.

Безнадзорных собак, по новым правилам можно отлавливать, стерилизовать, вакцинировать и возвращать в прежнее место обитания. При этом с неснимаемой меткой. Все стадии процесса работы с такими животными фиксируют на видео.

Напомним, новые правила являются неотъемлемой часть закона «Об ответственном обращении с животными». Документ был принят Госдумой в декабре 2018 года, спустя восемь лет после внесения, и подписан президентом России Владимиром Путиным.

Ранее российский актер Леонид Ярмольник рассказал в эфире НСН, почему идея об обязательном прохождении психиатра перед тем, как завести домашнее животное, не приживется в России.

