В Якутии запретили официальную переписку через Gmail

Якутские власти запретили получение писем через Gmail, Protonmail, Onionmail, Megamail и Hotmail на официальных доменах республики.

В Кузбассе участника украинских «кибервойск» задержали за госизмену

Эта пера безопасности принята после участившихся случаев письмами о готовящихся терактах. Уточняется, что мера вводится со среды, 6 декабря.

В Курской области заявили об атаке украинских спецслужб на школьные чаты. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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