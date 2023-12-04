В Якутии запретили официальную переписку через Gmail
4 декабря 202314:43
Якутские власти запретили получение писем через Gmail, Protonmail, Onionmail, Megamail и Hotmail на официальных доменах республики.
Эта пера безопасности принята после участившихся случаев письмами о готовящихся терактах. Уточняется, что мера вводится со среды, 6 декабря.
В Курской области заявили об атаке украинских спецслужб на школьные чаты. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru