СМИ: В отделении банка в Санкт-Петербурге произошел взрыв

Очевидцы сообщают о взрыве в отделении банка на Среднеохтинском проспекте в Санкт-Петербурге, передает Telegram-канал Shot.

Из-за взрыва петард эвакуировали подмосковный ТЦ «Гелиос»

По предварительной информации, в банке взорвали пиротехнику. В результате инцидента никто не пострадал.

По данным Telegram-канала Baza, взрывной волной выбило дверь. На место ЧП выехали все оперативные службы.

Ранее полицейские задержали мужчину 1991 года рождения, который взорвал петарду в торговом центре в подмосковном Королеве, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:БанкВзрывСанкт-Петербург

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