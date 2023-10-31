В Кузбассе участника украинских «кибервойск» задержали за госизмену
Участника украинских «кибервойск», совершавшего атаки на российскую критическую инфраструктуру, задержали в городе Белово Кемеровской области по подозрению в госизмене в форме оказания иной помощи иностранной организации. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
По данным ведомства, злоумышленник вступил в мессенджере в киберподразделение, действующее в интересах разведки Украины. Мужчина осуществлял кибератаки на информационные ресурсы в РФ, нарушившие работоспособность объектов критической инфраструктуры, пишет RT.
Правоохранители изъяли у задержанного средства вычислительной техники и связи, получены подтверждающие его антироссийскую деятельность данные.
«Задержанному предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена)», — подчеркнули в ФСБ.
Мужчину заключили под стражу.
Ранее в Томске арестовали хакера, который осуществлял атаки «подрывного характера» на информационную инфраструктуру России, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru