В Кузбассе участника украинских «кибервойск» задержали за госизмену

По данным ведомства, злоумышленник вступил в мессенджере в киберподразделение, действующее в интересах разведки Украины. Мужчина осуществлял кибератаки на информационные ресурсы в РФ, нарушившие работоспособность объектов критической инфраструктуры, пишет RT.

Правоохранители изъяли у задержанного средства вычислительной техники и связи, получены подтверждающие его антироссийскую деятельность данные.

«Задержанному предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена)», — подчеркнули в ФСБ.

Мужчину заключили под стражу.

Ранее в Томске арестовали хакера, который осуществлял атаки «подрывного характера» на информационную инфраструктуру России, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

