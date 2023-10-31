В Кузбассе участника украинских «кибервойск» задержали за госизмену

Участника украинских «кибервойск», совершавшего атаки на российскую критическую инфраструктуру, задержали в городе Белово Кемеровской области по подозрению в госизмене в форме оказания иной помощи иностранной организации. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

В Томске арестовали хакера, которого курировали силовые структуры Украины

По данным ведомства, злоумышленник вступил в мессенджере в киберподразделение, действующее в интересах разведки Украины. Мужчина осуществлял кибератаки на информационные ресурсы в РФ, нарушившие работоспособность объектов критической инфраструктуры, пишет RT.

Правоохранители изъяли у задержанного средства вычислительной техники и связи, получены подтверждающие его антироссийскую деятельность данные.

«Задержанному предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена)», — подчеркнули в ФСБ.

Мужчину заключили под стражу.

Ранее в Томске арестовали хакера, который осуществлял атаки «подрывного характера» на информационную инфраструктуру России, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаКибератакиКемеровская ОбластьФСБ

Горячие новости

Все новости

партнеры