Полиция задержала мужчину, взорвавшего петарду в подмосковном ТЦ

В ведомстве отметили, что мужчину задержали при попытке снова поджечь пиротехнику.



Сначала мужчина поджег пиротехнику в ТЦ и скрылся, после чего пытался зажечь пиротехнику в отделе полиции Королева.

Накануне в отделении банка на бульваре Яна Райниса в Москве произошел взрыв, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

