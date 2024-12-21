Полиция задержала мужчину, взорвавшего петарду в подмосковном ТЦ
21 декабря 202417:09
Полицейские задержали мужчину 1991 года рождения, который взорвал петарду в торговом центре в подмосковном Королеве, сообщили в главке МВД по Московской области.
В ведомстве отметили, что мужчину задержали при попытке снова поджечь пиротехнику.
Сначала мужчина поджег пиротехнику в ТЦ и скрылся, после чего пытался зажечь пиротехнику в отделе полиции Королева.
Накануне в отделении банка на бульваре Яна Райниса в Москве произошел взрыв, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru