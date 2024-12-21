В Химках неизвестный запустил фейерверк в почтовом отделении
21 декабря 202418:52
Неизвестный запустил фейерверк в отделении Почты России в подмосковных Химках, передает Telegram-канал Shot.
Злоумышленник зашел в помещение и поджег упаковку салютов. Посетители выбежали на улицу в панике.
По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.
Ранее полицейские задержали мужчину, взорвавшего петарду в торговом центре в подмосковном Королеве, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru