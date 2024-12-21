В ДТП в бразильском штате Минас-Жерайс погибли 22 человека

В Тюменской области 15 детей и двое взрослых, госпитализированы после купания в бассейне Ожидать от Трампа до инаугурации каких-то шагов по Украине нереально Россиян предупредили о росте цен на рыбные консервы В Москве в Центре современного искусства «Винзавод» начала работу выставка «Жили-были: школа русской сказки»