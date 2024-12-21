В ДТП в бразильском штате Минас-Жерайс погибли 22 человека
21 декабря 202418:10
По меньшей мере 22 человека погибли в результате аварии и возгорания автобуса в юго-восточном бразильском штате Минас-Жерайс, передает агентство AFP со ссылкой на пожарную службу.
По данным СМИ, огнеборцы несколько часов тушили пламя.
По окончании им удалось извлечь 22 тела погибших, которые оказались в ловушке внутри.
Ранее число погибших в результате наезда автомобиля на посетителей рождественской ярмарке в Магдебурге увеличилось до пяти, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Три украинских беспилотника сбили над территорией Крыма
- В ДТП в бразильском штате Минас-Жерайс погибли 22 человека
- СМИ: В отделении банка в Санкт-Петербурге произошел взрыв
- Полиция задержала мужчину, взорвавшего петарду в подмосковном ТЦ
- Мазут обнаружили на крымском побережье в районе Керчи
- Из-за взрыва петард эвакуировали подмосковный ТЦ «Гелиос»
- СК РФ: 15 детей и двое взрослых отравились парами хлора в Тюменской области
- Пассажиры подрались в аэропорту Шереметьево из-за задержки рейса
- МЧС: Еще 54 километра береговой линии нужно очистить от мазут на Кубани
- СМИ: В ТЦ «Форт» на cеверо-востоке Москвы произошла стрельба
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru