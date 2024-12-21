В ДТП в бразильском штате Минас-Жерайс погибли 22 человека

По меньшей мере 22 человека погибли в результате аварии и возгорания автобуса в юго-восточном бразильском штате Минас-Жерайс, передает агентство AFP со ссылкой на пожарную службу.

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По данным СМИ, огнеборцы несколько часов тушили пламя.

По окончании им удалось извлечь 22 тела погибших, которые оказались в ловушке внутри.

Ранее число погибших в результате наезда автомобиля на посетителей рождественской ярмарке в Магдебурге увеличилось до пяти, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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