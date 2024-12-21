Mia Boyka заявила, что Надежда Кадышева отказалась от фита с ней
21 декабря 202419:16
Певица Mia Boyka (настоящее имя Мария Бойко) призналась телеведущему и блогеру Владимиру Маркони, что в последнее время некоторые люди в шоу-бизнесе от нее отвернулись.
«Кто-то начал высказываться по поводу меня в негативном ключе. От таких людей уже отвернулась я. Надежда Кадышева хотела, чтобы я сделала фит с ее сыном и только тогда она бы подумала о совместной песне. Человек не захотел и, как мне объяснили, она устала уже. Если человек не хочет, зачем мы должны его заставлять?» - сказала певица.
Mia Boyka заявила, что не видит смысла обижаться на Надежду Кадышеву.
Ранее стало известно, что Кадышева в пять раз подняла стоимость выступлений на корпоративах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru