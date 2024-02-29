В Якутии мигрантам запретили работать в такси

Мигрантам также запрещается работать в отрасли складского хозяйства и вспомогательной транспортной деятельности, в сфере почтовой связи и курьерских услуг. Их также ограничат в других видах экономической деятельности, связанных с сельским хозяйством, охотой, рыболовством, строительством, обрабатывающими производствами, а также оптовой и розничной торговлей.

В указе также прописан запрет для мигрантов на работу в отдельных сферах, связанных с образованием и в области здравоохранения. Документом установлен срок приведения численности своих иностранных работников в связи с новыми требованиями в три месяца.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае избрания президентом устроит крупнейшую за всю историю США депортацию мигрантов. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

