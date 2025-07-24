В Wildberries раскритиковали идею запретить ПВЗ в жилых домах
Закрытие пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в жилых домах может крайне негативно повлиять на экономику страны. Об этом NEWS.ru заявили в пресс-службе Wildberries& Russ.
Комментируя предложение сенатора Олега Голова о запрете размещения ПВЗ маркетплейсов на первых этажах жилых домов, в компании указали, что именно такие пункты позволяют миллионам россиян приобретать товары повседневного спроса в пешей доступности, в том числе в отдаленных населённых пунктах.
В случае закрытия ПВЗ, у граждан исчезнет возможность покупать всё необходимое, а работники пунктов останутся без работы, что негативно отразится на развитии регионов и приведёт к снижению местного ВРП.
«Инициатива сенатора поражает воображение во всех отношениях — от уровня её популизма до крайне негативного эффекта, который она окажет в случае реализации», - подчеркнули в Wildberries& Russ, допустив, что Голов просто не знаком с «основами работы электронной коммерции».
В компании добавили, что, следуя логике сенатора, из жилых домов следует убрать также все коммерческие магазины, аптеки и салоны красоты.
Ранее 74% российских школьников заявили, что намерены подрабатывать летом. Согласно исследованию MAXIMUM Education, рейтинг мест для подработки возглавили ПВЗ (15%), сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru