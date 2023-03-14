В Wildberries опровергли информацию о забастовках на пунктах выдачи заказов
Информация о закрытии пунктов выдачи заказов Wildberries и о забастовках не соответствует действительности, сообщает «Ъ» со ссылкой на пресс-службе компании.
Отмечается, что пункты самовывоза будут работать в штатном режиме.
В пресс-службе отметили, что в офис компании пришли около 15 человек и представители «желтых» телеграм-каналов, назвали себя представителями партнерских пунктов выдачи, однако отказались предоставлять свои данные ни сотрудникам офиса, ни прибывшим полицейским. В компании усомнились, что это действительно были партнеры компании.
Ранее бывший топ-менеджер «Merlion» Борис Левин в разговоре с НСН сказал, что Wildberries в конечном счете договорятся об условиях с владельцами пунктов выдачи заказов .
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