СМИ: Роспотребнадзор попросили проверить законность платного возврата в Wildberries

Общественники отмечают, что неправомерно брать с покупателя деньги за возврат товара с пункта выдачи заказов обратно на склад, если заказ, например, не подошел по размеру, пишет Газета.ру.

Согласно закону «О защите прав потребителей», при отказе покупателя от товара ему следует вернуть средства за вычетом оплаты доставки возвращенной продукции продавцу.

«Очевидно, что положение этой нормы должны применять в случаях, когда доставку продукции осуществляли непосредственно до покупателя, то есть до места его жительства или пребывания», — указали в ОПИ.

Организация считает, что эта норма не должна применяться при доставке товаров на пункты выдачи заказов Wildberries: перемещение купленной продукции происходит внутри структур онлайн-ретейлера. В связи с этим ОПИ просит Роспотребнадзор разъяснить, законны ли действия интернет-магазина, который взимает с покупателя по 75–100 рублей за отказ от единицы качественного товара.

Как указали в Роспотребнадзоре, специалисты ведомства еще не ознакомились с обращением ОПИ, однако рассмотрят его позже.

