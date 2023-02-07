СМИ: Роспотребнадзор попросили проверить законность платного возврата в Wildberries
Организация «Общественная потребительская инициатива» намерена заставить маркетплейс Wildberries отказаться от платной доставки товара надлежащего качества обратно продавцу. Об этом пишут Известия со ссылкой на письмо ОПИ Роспотребнадзору.
Общественники отмечают, что неправомерно брать с покупателя деньги за возврат товара с пункта выдачи заказов обратно на склад, если заказ, например, не подошел по размеру, пишет Газета.ру.
Согласно закону «О защите прав потребителей», при отказе покупателя от товара ему следует вернуть средства за вычетом оплаты доставки возвращенной продукции продавцу.
«Очевидно, что положение этой нормы должны применять в случаях, когда доставку продукции осуществляли непосредственно до покупателя, то есть до места его жительства или пребывания», — указали в ОПИ.
Организация считает, что эта норма не должна применяться при доставке товаров на пункты выдачи заказов Wildberries: перемещение купленной продукции происходит внутри структур онлайн-ретейлера. В связи с этим ОПИ просит Роспотребнадзор разъяснить, законны ли действия интернет-магазина, который взимает с покупателя по 75–100 рублей за отказ от единицы качественного товара.
Как указали в Роспотребнадзоре, специалисты ведомства еще не ознакомились с обращением ОПИ, однако рассмотрят его позже.
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