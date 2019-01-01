В выходные Москву ждёт потоп

Жителей столичного региона ждёт дождливая неделя. Особенно интенсивными осадки будут в выходные. Как пишет RT, об этом заявила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Она отметила, что в течение недели в мегаполисе будет не только влажно, но и прохладно. По словам специалиста, температурные показатели больше будут соответствовать середине августа. Среднесуточная температура окажется ниже июльской нормы на три-четыре градуса. В тёмное время суток в столичном регионе будет около +10 °С, а в дневные часы — не выше +20 °С.