Три рекорда за день. Метеоролог рассказал, когда закончатся дожди в Москве
Глaвный специaлист центрa «Фобос» рассказал НСН, что погода в июле будет соответствовать температурным нормам.
Главное управление МЧС по Москве разослало экстренное предупреждение из-за ухудшения погоды. Как прогнозируют синоптики, в ближайшие часы в Москве местами начнется сильный ливень, а ветер усилится до 12-17 м/с.
Глaвный специaлист центрa «Фобос» Евгений Тишковец рассказал НСН, что сегодня погода в столичном регионе сегодня побила сразу три рекорда.
«Погода определяются североатлантическим циклоном, который с невероятно высокой скоростью смещается с запада на юг, вдоль меридиана. Он принес мощное похолодание. За 70 лет такое было дважды, когда дневная температура в конце июня понижалась до +10⁰С - +15⁰С. Именно такая погода и будет в субботу. Мы достигнем «холодного дна». Циклон принес обильные осадки, в Подмосковье был тропический потоп – выпало до 56 мл осадков, это полбочки воды на каждый квадратный метр. Это уникальное аномальное явление, плюс рекордно низкое атмосферное давление - 727 мм рт.ст, это «баррическое дно», побит рекорд этого дня – он установлен в 1957 году», - рассказал метеоролог.
В пятницу, 28 июня, в Москве будет облачно, ожидаются сильные дожди (до 15–20 мм). Температура воздуха днём в столице составит +14...+16°С, в Подмосковье будет +11...+16°С, на юго-востоке — до +19 °С. Такие температуры обычно соответствуют сентябрьским показателям. Улучшение погоды ожидаются не ранее начала будущей недели.
«В субботу по температуре Москва приблизится к нормам конца сентября – начала октября, днем не выше +13⁰С, будет очень холодно, потому что будет дуть резкий северный порывистый ветер до 15 м/с. Давление резко пойдет в рост - до 740 мм. рт.ст. Тяжело от «баррической пилы» будет даже здоровым людям. В воскресенье начнется перелом в погоде, солнца будет больше, осадков – меньше. В понедельник приблизимся к температурной норме – до 25⁰С, ожидается в течение всей недели периодическая смена погоды, но уже не такая резкая. Но июльской жары я бы ждать не стал в ближайшей перспективе», - отметил Евгений Тишковец.
Из-за непогоды МЧС просит быть водителей более осторожными при парковке, не оставлять машины вблизи деревьев и широкоформатных рекламных конструкций. Автомобилистам также рекомендуется снизить скорость движения и увеличить дистанцию от следующих впереди транспортных средств.
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