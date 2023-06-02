В Вязьме подростки избили девочку и сняли все на видео
В Вязьме группа подростков избила девочку, засняв происходящее на видео, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на СУ СК России по Смоленской области.
На кадрах видно, как девушки издеваются над ребенком, надевая на голову мусорное ведро и нанося удары, а после валят ее на пол и начинают бить ногами. Насилие сопровождается оскорблениями.
Правоохранители организовали проверку. Как выяснилось+, инцидент произошел 12 мая в районе улицы 25 Октября. Пострадавшей оказалась 12-летняя несовершеннолетняя. Расследуется уголовное дело по статье «хулиганство, совершенное группой лиц».
Ранее подросток избил друга из-за вейпа в одной из тюменских школ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru