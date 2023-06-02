В Вязьме подростки избили девочку и сняли все на видео

На кадрах видно, как девушки издеваются над ребенком, надевая на голову мусорное ведро и нанося удары, а после валят ее на пол и начинают бить ногами. Насилие сопровождается оскорблениями.

Правоохранители организовали проверку. Как выяснилось+, инцидент произошел 12 мая в районе улицы 25 Октября. Пострадавшей оказалась 12-летняя несовершеннолетняя. Расследуется уголовное дело по статье «хулиганство, совершенное группой лиц».

Ранее подросток избил друга из-за вейпа в одной из тюменских школ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

