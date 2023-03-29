Подросток избил друга из-за вейпа в одной из тюменских школ

В школе №30 города Тюмень восьмиклассник избил друга из-за отказа поделиться вейпом. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

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Сообщается, что драка произошла в школьном туалете. Из-за отказа в просьбе подросток ударил друга кулаком по лицу, после чего у него пошла кровь.

Родители пострадавшего написали на обидчика заявление в полицию, но забрали его на следующий день, поскольку смогли примириться с подростком.

Ранее две трети россиян поддержали полный запрет продажи вейпов в стране.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Сергеев
ТЕГИ:ПроисшествияШколаВейпы

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