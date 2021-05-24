Названы самые востребованные в России профессии

На данный момент в России наиболее востребованы курьеры, водители и дизайнеры. Об этом Ura ru рассказала член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб.

По ее словам, сегодня спросом пользуются водители, курьеры, бухгалтеры, арт-дизайнеры и IT-дизайнеры.