Названы самые востребованные в России профессии

На данный момент в России наиболее востребованы курьеры, водители и дизайнеры. Об этом Ura ru рассказала член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб.

По ее словам, сегодня спросом пользуются водители, курьеры, бухгалтеры, арт-дизайнеры и IT-дизайнеры.

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Международный HR-консультант Зулия Лоикова также дополнила список следующими специальностями: дальнобойщик, токарь, слесарь, электрик, сантехник. Работников этих профессий на рынке не хватает, даже при условии выплаты достойной заработной платы.

Ранее были названы профессии, которые интересуют современных школьников. Дети хотели бы заниматься блоггингом, программированием и киберспортом.

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ФОТО: pixabay.com
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