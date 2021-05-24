Названы самые востребованные в России профессии
На данный момент в России наиболее востребованы курьеры, водители и дизайнеры. Об этом Ura ru рассказала член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб.
По ее словам, сегодня спросом пользуются водители, курьеры, бухгалтеры, арт-дизайнеры и IT-дизайнеры.
Международный HR-консультант Зулия Лоикова также дополнила список следующими специальностями: дальнобойщик, токарь, слесарь, электрик, сантехник. Работников этих профессий на рынке не хватает, даже при условии выплаты достойной заработной платы.
Ранее были названы профессии, которые интересуют современных школьников. Дети хотели бы заниматься блоггингом, программированием и киберспортом.
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