В ВШЭ увидели развитие «глубинного» гражданского общества в России

Во время пандемии коронавируса россияне стали больше рассчитывать на свои силы. Крое того, растет уверенность в том, что можно повлиять на происходящее в своем городе. Об этом говорят результаты исследования, проведенного Высшей школой экономики (ВШЭ).

Если 2016 году каждый пятый (22%) верил, что сможет изменить свою жизнь к лучшему, то нынешней осенью об этом заявили уже 30% респондентов, передает РБК.