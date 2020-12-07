В ВШЭ увидели развитие «глубинного» гражданского общества в России

Во время пандемии коронавируса россияне стали больше рассчитывать на свои силы. Крое того, растет уверенность в том, что можно повлиять на происходящее в своем городе. Об этом говорят результаты исследования, проведенного Высшей школой экономики (ВШЭ).

Если 2016 году каждый пятый (22%) верил, что сможет изменить свою жизнь к лучшему, то нынешней осенью об этом заявили уже 30% респондентов, передает РБК.

Россияне рассказали о своих опасениях во время пандемии

В возможность повлиять на происходящее в своем городе верят 13% опрошенных, тогда как четырьмя годами ранее их было лишь 8%.

Авторы исследования полагают, что это говорит о развитии «глубинного» гражданского общества, сообщает телеканал «360».

Ранее ВЦИОМ выяснил, что более 65% россиян доверяют президенту России Владимиру Путину. Участникам исследования предлагали выбрать из списка тех политиков, которым они верят.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Песня
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