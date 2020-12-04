Опрос: 66% россиян доверяют Путину

Более 65% населения доверяют президенту России Владимиру Путину, указывают результаты опроса ВЦИОМ.

Центр изучения общественного мнения проводил исследование с 23 по 29 ноября. В опросе участвовали 11,2 тысяч россиян в возрасте от 18 лет. ВЦИОМ выяснил точку зрения граждан с помощью телефонного интервью. Максимальная погрешность для данной выборки составила не более 1%.

Россиянам предлагалось выбрать из списка тех политиков, которым они доверяют. Главу государства выбрали 66% респондентов. Около 30% опрошенных рассказали о недоверии к Путину.

Кроме того, ВЦИОМ предложил гражданам указать политиков, чью деятельность они одобряют. Действия президента поддержали 61,6% респондентов, 29,5% не одобряют деятельность Владимира Путина.

